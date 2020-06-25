Глава Прикамья принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Он проголосовал на избирательном участке в школе №7.

"Сегодня у меня есть немного времени, чтобы воспользоваться своим правом гражданина РФ и проголосовать за поправки. Я как юрист хорошо помню историю Конституции РФ. У нас был предмет "Конституционное право", и, конечно, мне любопытно с профессиональной точки зрения воспользоваться этим правом. Пришел на избирательный участок, совместил приятное с полезным. Во-первых, проголосовал, проявил гражданскую позицию, а во-вторых, побывал в одном из лучших учебных заведений края. 7 школа специализируется на изучении иностранных языков. Всегда хотел здесь побывать, мечта сбылась", - прокомментировал глава региона.

Глава крайизбиркома Игорь Вагин сообщил, что до 1 июля в Прикамье будут работать 1800 участков, на которых каждый день можно проголосовать с 8.00 до 20.00. Все наблюдатели и участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты, на каждом пункте голосования организовано видеонаблюдение. Все помещения и поверхности будут постоянно дезинфицироваться, а потоки голосующих граждан будут разделены. Будут предприняты все меры, чтобы голосовать было легко и безопасно.

Также с 25 по 30 июня можно будет проголосовать у себя во дворе по месту прописки или прикрепления к участку. Для этого в один из указанных дней с 17.30 до 22.00 будет организован выезд членов участковой комиссии в каждый из дворов многоквартирных домов Пермского края. Информация о дате работы участковой комиссии во дворе размещена в специальных объявлениях на подъездах домов.

Те, кто по уважительной причине не могут посетить участок для голосования, могут проголосовать на дому. Для этого достаточно позвонить в участковую комиссию и сообщить о желании проголосовать дома, затем - договориться об удобном времени. Голосование на дому будет бесконтактным. Комиссии не будут заходить домой к гражданам. Они будут ждать результат волеизъявления на площадке подъезда, гражданину будет передан специальный пакет для голосования. В обработанном дезинфекторами пакете будут содержаться средства индивидуальной защиты, ручка, бюллетень и выписка из реестра о получении бюллетеня.

На все участки Прикамья направлено более 8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Они будут присутствовать на всех процедурах проведения голосования.