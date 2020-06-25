Путин назвал международные рейтинги вузов "инструментом борьбы"

Владимир Путин на встрече с представителями Общественной палаты России предложил создавать свои рейтинги вузов, которые бы могли котироваться и за рубежом.

При этом о существующих иностранных рейтингах он невысокого мнения: "Все эти международные рейтинги вузов – это просто инструмент конкурентной борьбы. Нам нужны свои рейтинги, которые могут стать международным стандартом. Выработать этот стандарт, сформулировать и продвигать его надо".