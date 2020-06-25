30 Сентября 2020
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Общественные палаты отправили следить за голосованием по поправкам в Конституцию 450 тысяч человек

Общественные палаты в регионах и федеральная ОП совместно с 18 партиями сформировали корпус наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию в 450 тыс. человек. С сегодняшнего дня наблюдатели начали свою работу, сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич на встрече общественников с Владимиром Путиным. Он также сообщил, что в каждом из 85 регионов при местной ОП создан ситуационный центр, куда можно обратиться за разъяснениями по голосованию.

 Особенно много обращений, по словам Малькевича, в Москве и Нижегородской области – там голосование проходит и в дистанционном формате, что многих, по словам общественников, смущает. "Но прогресс не остановить. Луддиты тоже когда-то громили машины", - заявил Малькевич, чем вызвал одобрительную улыбку президента.

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Общественные палаты отправили следить за голосованием по поправкам в Конституцию 450 тысяч человек

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Теги: владимир путин, общественная палата, голосование по поправкам в конституцию, дистанционное голосование



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