30 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер принял решение вступить в "Единую Россию"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение вступить в "Единую Россию". Об этом глава региона заявил на конфренции партии, которая проходит сегодня в столице Южного Урала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Мне важно взять ответственность за формирование обновлённого состава законодательного собрания, перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей. Поэтому я принял решение вступить в партию "Единая Россия". Так что идём на выборы вместе, одной командой", - заявил он.

При этом губернатор подчеркнул, что легкой жизни не обещает, наоборот, будет требовать от партии и ее членов переломить восприятие многих людей к "Единой России".

"Партия – это люди, результат каждого и есть ее имидж", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Текслер сообщил, что принял решение возглавить список "Единой России" на выборах в заксобрание региона.

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Алексей Текслер принял решение вступить в "Единую Россию"

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Теги: Алексей Текслер, единая Россия, выборы, ЗСО,



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