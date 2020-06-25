30 Сентября 2020
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Общество В России
Озон (2019) | Фото: play.google.com

Из-за эпидемии коронавируса к интернет-торговле в России прибавилось 15 млн новых покупателей

Из-за самоизоляции к российским сервисам интернет-торговли присоединились 15-17 млн новых пользователей. Об этом пишет "Коммерсант".

На начало 2020 года аудитория интернет-торговли в России оценивалась в 60-65 млн человек, отмечает партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин. По словам руководителя сервиса "Яндекс.Маркет Аналитика" Ильи Зинченко, к апрелю аудитория интернет-торговли в России выросла с начала года на 17 млн пользователей - до 63 млн. Правда, в мае прирост снизился до 11 млн. Так, на Ozon число активных клиентов в апреле выросло почти в два раза по сравнению с апрелем прошлого года.

Впрочем, многие эксперты отмечают, что новые пользователи сейчас возвратятся к привычной жизни и являются лишь потенциальными покупателями, за которые интернет-магазинам еще предстоит побороться.

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Из-за эпидемии коронавируса к интернет-торговле в России прибавилось 15 млн новых покупателей

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Теги: торговля, интернет



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