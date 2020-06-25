30 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2003) | Фото

Правоохранители задержали екатеринбуржца, незаконно торгующего табачными изделиями стоимостью более 9 миллионов рублей

Прокуратурой Чкаловского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга за приобретение, хранения и сбыт немаркированных табачных изделий на общую сумму свыше 9 млн руб. Екатеринбуржца 1979 года рождения будут судить по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, следствием установлено, что обвиняемый арендовал нежилое помещение и открытую площадку по ул. Гаршина с целью хранения табачной продукции в промышленном контейнере. После мужчина приобрел немаркированные табачные изделия отечественного и иностранного производства известных табачных марок стоимостью свыше 9 млн руб. и до января 2020 г. осуществлял их продажу на территории Екатеринбурга. При задержании злоумышленника было изъято более 50 тыс. пачек сигарет.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.

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Правоохранители задержали екатеринбуржца, незаконно торгующего табачными изделиями стоимостью более 9 миллионов рублей

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Теги: табачные изделия, правоохранительные органы, задержание, уголовное дело



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