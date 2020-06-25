30 Сентября 2020
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Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис (2018) | Фото: Publicit&#257;tes foto

Дмитрий Махонин встретился с экс-худруком пермского Театра оперы и балета

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретился с экс-худруком пермского Театра оперы и балета Теодором Курентзисом, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

"Они познакомились. Обсудили Пермь и в каком качестве здесь видит себя Теодор Курентзис", – поделился один из собеседников.

Официальной информации о прошедшей встрече пока нет.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня 2019 года. Вскоре Курентзис объявил, что аналог Дягилевского фестиваля он намерен проводить в Париже с 2021 года. Позднее режиссер заявлял, что будет возглавлять пермский фестиваль только при условии, если оперным театром будет по-прежнему руководить Андрей Борисов. Театр начал готовиться к проведению фестиваля без Курентзиса, однако позже выяснилось, что греческий дирижер останется его куратором. Сейчас он в Перми.

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Дмитрий Махонин встретился с экс-худруком пермского Театра оперы и балета

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Теги: Дмитрий Махонин, Теодор Курентзис, Театр оперы и балета



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