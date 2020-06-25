30 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Владимир Путин, совещание о ситуации на рынке труда (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин вошел во вкус: "Формат видеовстреч можно использовать и в будущем"

Владимир Путин сегодня проводит видеоконференцию с новым составом Общественной палаты России. Прежде чем начать совещание, президент похвалил видеоформат, в котором он проводит большинство встреч во время эпидемии: "Видеоформат можно использовать и в будущем достаточно активно, он очень удобен для общения людей, находящихся в разных местах".

Говоря о новом составе ОП, президент отметил, что он наполовину обновился. "Стало больше представителей НКО и волонтерских организаций. Обеспечена и преемственность", - заметил Путин.

Глава государства поблагодарил общественников за формирование корпуса наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию. "1 июля состоится голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. Хотел бы поблагодарить ОП за участие в содержательном обсуждении поправок, в разъяснении их сути. Отмечу также большую работу на базе федеральной и региональных ОП по формированию корпуса наблюдателей. Результаты голосования должны быть достоверными, легитимными. Нельзя допустить принудиловки, накручивания явки. В целом намеченные изменения не требуют по действующему закону голосования, но я посчитал, что это очень важно – чтобы люди высказались. Главное – гарантия свободного волеизъявления", - отметил Путин.  

Также президент предложил Общественной палате контролировать распределение денег, полученных в результате введения дифференцированной шкалы НДФЛ; проводить мониторинг исполнения нацпроектов и плана восстановления экономики.

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Путин вошел во вкус: "Формат видеовстреч можно использовать и в будущем"

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Теги: общественная палата, владимир путин, видеоконференция, голосование по поправкам в конституцию



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