30 Сентября 2020
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Общество В России
Хитроу Аэрофлот (2019) | Фото:Википедия

"Аэрофлот" объяснил "люксовые" пассажирские рейсы за рубеж в условиях пандемии

Международные перевозки россиян из Москвы в настоящее время возможны за счет грузовых рейсов. Если салон самолета не используется под грузы, в нем могут перевозить пассажиров, но только тех, у кого есть разрешение на въезд в другое государство.

Об этом заявил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин, комментируя статью "Ведомостей" о том, что компания продолжила выполнять международные пассажирские рейсы, несмотря на закрытие авиасообщения с другими странами.

Демин пояснил, что сейчас "Аэрофлот" развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. По его словам, чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо обеспечить регулярность грузовых рейсов, передает ТАСС.

Ранее газета сообщила, что "Аэрофлот" продолжает летать за рубеж, выполняя регулярные рейсы. Так, с начала июня перевозчик осуществляет регулярные рейсы (один-два в неделю) в такие города как Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. "Ведомости" назвали эти рейсы "эксклюзивными люксовыми".

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил въезд в страну и выезд из нее для некоторых категорий граждан. Подписано распоряжение о снятии ограничений для тех, кто едет за границу на работу и учебу, а также позаботиться о близких, получить лечение. Смогут въехать для лечения и ухода за близкими и родственниками иностранцы.

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"Аэрофлот" объяснил "люксовые" пассажирские рейсы за рубеж в условиях пандемии

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Теги: аэрофлот, зарубежные рейсы, пандемия



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