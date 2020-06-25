30 Сентября 2020
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Образование В России
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

"Мы не уйдем навечно в онлайн". Врио главы Рособрнадзора - о дистанционном обучении

Систему дистанционного обучения предстоит довести до ума, на что может уйти несколько лет. Об этом врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил на сегодняшней онлайн-конференции. При этом, по словам чиновника, не идет речи о том, чтобы навечно уйти в онлайн, передает корреспондент Накануне.RU.

Вынужденный переход на дистанционное обучение был тяжелым не только для России, но и для всех стран мира, включая самые высокотехнологичные, заверил Анзор Музаев.

"Все испытывали проблемы. Ни одна страна в мире, даже самая высокотехнологичная, не организовала качественное онлайн-обучение. Ни у одной страны в мире до сих пор нет дидактики интерактивного обучения", - сообщил чиновник.

Врио главы Рособрнадзора признал, что условия обучения у российских выпускников в разных регионах отличались: до сих пор не везде есть высокоскоростной интернет.

"Есть очень удаленные места, но тем не менее я считаю, что с теми задачами, которые были перед школами и учителями поставлены, учителя справились. Это было тяжело, и они эту задачу выполнили. Много выводов сделано. Работа будет продолжаться, но это не значит, что мы навечно уйдем онлайн. Нет такого пожелания ни у одного чиновника", - отметил Музаев.

Дистанционное образование должно стать альтернативой очному во время сезонных вспышек вирусных заболеваний, когда целые классы закрываются на карантин.

"Надо сделать так, чтобы вспышки проходили безущербно. Надо доводить систему до ума. На это уйдет несколько лет", - сказал чиновник.

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"Мы не уйдем навечно в онлайн". Врио главы Рособрнадзора - о дистанционном обучении

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Теги: дистанционное образование, обучение, рособрнадзор, музаев, школа



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