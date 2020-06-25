30 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

Жительница Ямала выиграла в лотерею квартиру ценой в 1,4 миллиона

На Ямале участница "Жилищной лотереи" выиграла квартиру ценой в 1,4 млн руб., сообщили Накануне.RU в "Столото".
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Вера Попова и сама часто покупает билеты лотереи, но главный их поставщик в её семье – бабушка: она приобретает билеты для домочадцев и всегда желает им победы. Счастливый билет тоже достался Вере в подарок. О результатах розыгрыша участница узнала, когда вместе с мужем проверила счастливый билет на сайте лотереи.

"Смотрели на экран и не верили в такую удачу, - вспоминает победительница. – Мне понадобилась пара минут, чтобы поверить в своё везение".

Она забрала выигрыш деньгами и купила новый семейный автомобиль.

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Жительница Ямала выиграла в лотерею квартиру ценой в 1,4 миллиона

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Теги: Жилищная лотерея, Столото, Вера Попова, квартира, семейный автомобиль



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