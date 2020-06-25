Западная Украина утопает от наводнения

Из-за сильных ливней на Западной Украине уже несколько дней продолжается мощное наводнение. Реки вышли из берегов, дома подтоплены, между ними приходится передвигаться на лодках, а на месте рынка в Черновцах даже поймали большого карпа.

Стихия разрушила множество сооружений, заблокировала целые села, несколько человек погибли. Только в Ивано-Франковской области было разрушено 110 км автодорог и 90 мостов. Пожилые люди говорят, что такого не было с конца 1940-х. Перестали даже ходить поезда.

От наводнения пострадали 10 тыс. домов и 13 тыс. приусадебных участков почти в 300 населенных пунктах.

Многие местные жители заявляют, что одной из причин наводнения является вырубка Карпат. Об этом говорят и эксперты. В украинском законодательстве вывоз леса-кругляка в ЕС пока под запретом, но разрешено вывозить дрова. Поэтому лес вывозят под видом "дров".

"В гуцульской деревне делать не фиг вообще, кроме как самогон бухать и лес пилить", - признает Андрей Марчук из Черновцов.

"При советах жизнь была не легче, но пусть бы попробовали так вырубать лес - посадили бы, а здесь кто "крышует" вырубку?" - задается вопросом Адам Хома.

"Уже не скажешь, что москали вырубают Карпаты", - написал в Facebook львовянин Тарас Дунец, разместив фото "лысых" Карпат.

"Да даже при Яныке так нагло не рубили, как при нашем любимом Порохе, а теперь при Зеленском. А после Майдана подчистую начали лес вывозить", - отмечает Богдан Шурма.

Все противопаводковые сооружения были построены еще при советской власти, но с тех пор Карпаты нещадно вырубают и застраивают коттеджами. Власти же ссылаются на погодные условия и глобальное изменение климата. И заявляют, что вырубать Карпаты стали меньше на 20% за последние пять лет.