30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Подъезд, ул. Рассветная, 8, корпус 1 (2020) | Фото: Накануне.RU

Суд признал незаконным обыск в квартире екатеринбуржца, застреленного после "кражи обоев"

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным обыск, совершенный сотрудником МВД в квартире Владимира Таушанкова, якобы укравшего четыре рулона обоев и застреленного похода в магазин сотрудником Росгвардии при проведении спецоперации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации "Зона права" со ссылкой на адвоката, представляющего интересы родителей погибшего Алексея Бушмакова, следователь МВД нарушила ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ, поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось. Более того, место происшествия уже было осмотрено сотрудниками Следственного комитета.

После проведения спецоперации - 31 мая в 23.30 следователь ОП №2, в производстве которой находилось дело о разбое, вынесла постановление о производстве обыска в квартире в случае, не терпящем отлагательств. За три часа до этого ею были изъяты рулоны обоев, якобы украденные ныне покойным, и складной нож, которым мужчина оборонялся. При этом, по словам адвоката, из-за того, что проживающий в квартире был мертв, а его родители находились в отделе полиции, постановление следователя фактически никому не предъявлялось.

"Наша задача - досконально разобраться в обстоятельствах гибели Владимира Таушанкова и проверить правомерность действий сотрудников Росгвардии, открывших огонь на поражение через входную дверь. По имеющейся информации, три пули попали в тело Владимира, а еще четыре прошли мимо. Но могли угодить в его отца, который, как, заверяют нас полицейские, находился чуть ли не в заложниках у сына", - сообщил Алексей Бушмаков.

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Суд признал незаконным обыск в квартире екатеринбуржца, застреленного после "кражи обоев"

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Теги: кража обоев, спецоперация, следователь МВД, суд



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