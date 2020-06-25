Коронавирус поднимет средний балл ЕГЭ

В этом году выпускники сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) лучше, чем в предыдущие годы. Такой прогноз дал врио главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на сегодняшней онлайн-конференции, посвященной подготовке к экзамену. По его словам, коррективы в статистику результатов ЕГЭ внесла пандемия коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

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В этом году выпускники сдадут ЕГЭ в июле – на месяц позже, чем обычно. Первые пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. На входе в пункт проведения экзаменуемых будут встречать врачи с бесконтактными термометрами. При повышении температуры участника ЕГЭ могут отправить домой со справкой о недопущении к экзамену по состоянию здоровья.

"Если ребенок не попал на экзамен, врачи выносят вердикт, что он не допущен. Справка о состоянии здоровья будет объективной причиной для сдачи в резервные дни – в конце июля или в августе", – пояснил Анзор Музаев.

Из организационных изменений – продиктованные пандемией меры безопасности: дезинфекция помещений, аптисептики, дистанция и наблюдатели в масках. Надевать ли маски участникам ЕГЭ, решат власти на местах, заметил Музаев.

Чтобы снизить количество людей на пунктах проведения экзамена, к ЕГЭ-2020 решили не допускать 10-классников. Напомним, что с 2015 г. выпускники 10 класса имеют право на досрочную сдачу экзамена по любому предмету при условии полного прохождения программы и получения оценки не ниже "тройки".

"Чем участников меньше, тем безопаснее экзамен", – прокомментировал чиновник.

И тем выше результаты. В этом году выпускники получили аттестаты об окончании средней школы до ЕГЭ, поэтому у некоторых из них отпала необходимость в сдаче экзамена. Речь идет о 73 тыс. участников, сообщил врио главы Рособрнадзора.

"Мой субъективный прогноз – ребята сдадут лучше. На это есть у меня аргументы: первый – если мы говорим про средний балл по предметам, то он вырастет, потому что 73 тыс. участников отказались от сдачи экзаменов. Объективно они заявлялись на русский и базовую математику. Когда мы смотрим на оценки этих ребят, то они ниже среднего. Эта когорта – почти 10% – не принимает участие в экзамене, и мы понимаем, что здесь улучшится результат", – заметил Музаев.

Пандемия коронавируса перевела подготовку к ЕГЭ в онлайн, а, как показали исследования Рособрнадзора, большинство высокобалльников получили свои результаты благодаря дополнительным занятиям на онлайн-ресурсах. Анзор Музаев назвал это вторым аргументом в пользу повышения среднего балла ЕГЭ в этом году.

Кроме того, в апреле ФИПИ опубликовал подробный разбор "острых углов" ЕГЭ по всем предметам.

"Подавляющее большинство учителей, которые готовят выпускников, ресурсами воспользовались. Это был бонус для выпускников", – сказал Музаев.

На самоизоляции школьники смогли сконцентрироваться на тех предметах, которые им предстоит сдавать, уверен чиновник. Более того, в этом году у них появился дополнительный месяц подготовки.

"Сдадут не хуже точно. Мой прогноз – средние баллы по всем предметам будут выше", – поделился своими ожиданиями Музаев.

Задания ЕГЭ не станут проще, развеял мифы врио глава Рособрнадзора.

"Содержательные правила игры мы не меняли, подходы к организации мы поменяли, но содержание менять ни в коем случае менять нельзя было", – заверил чиновник.

В Рособрнадзоре сообщили расписание экзаменов: 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.