Онлайн-обучение в российских школах решили использовать при вспышках простудных заболеваний

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    очки солнечные полароид вот

Образование В России
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

Онлайн-обучение в российских школах решили использовать при вспышках простудных заболеваний

Российских школьников продолжат отправлять на онлайн-обучение после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Удаленка будет использоваться во время вспышек простудных заболеваний, которые всегда происходят осенью и весной, уточнил Музаев.

По его словам, надо "доводить эту систему до ума". "Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо", - цитирует главу Рособрнадзора ТАСС.

Напомним, как показал опрос, большинство учителей в России (68%) считают, что система школьного образования не готова к переходу на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса. Противоположного мнения придерживаются только 24% опрошенных.

Тот факт, что школы не были готовы к переводу на дистанционное обучение, признал и министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в течение нескольких дней пришлось "пересадить всю страну из-за парт, если так можно выразиться, на электронные площадки". В итоге к таким резким нагрузкам оказался никто не был готов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Онлайн-обучение в российских школах решили использовать при вспышках простудных заболеваний

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: онлайн-обучение, простудные заболевания, дистанционное обучение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.07.2020 03:09 Мск Школьные линейки 1 сентября пройдут в ином формате

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети