Онлайн-обучение в российских школах решили использовать при вспышках простудных заболеваний

Российских школьников продолжат отправлять на онлайн-обучение после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Удаленка будет использоваться во время вспышек простудных заболеваний, которые всегда происходят осенью и весной, уточнил Музаев.

По его словам, надо "доводить эту систему до ума". "Конечно, на это уйдет несколько лет, но это делать надо", - цитирует главу Рособрнадзора ТАСС.

Напомним, как показал опрос, большинство учителей в России (68%) считают, что система школьного образования не готова к переходу на дистанционное обучение в период пандемии коронавируса. Противоположного мнения придерживаются только 24% опрошенных.

Тот факт, что школы не были готовы к переводу на дистанционное обучение, признал и министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в течение нескольких дней пришлось "пересадить всю страну из-за парт, если так можно выразиться, на электронные площадки". В итоге к таким резким нагрузкам оказался никто не был готов.