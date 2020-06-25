Украина протестует против парадов в Крыму и Донбассе

МИД Украины выразил протест из-за прошедших в Крыму и свободном от украинской власти Донбассе Парадов Победы. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В Киеве парады назвали "так называемыми парадами" и возмутились тем, что с Киевом они не были согласованы. И провокационно назвали парады в Донецке и Луганске парадами "вооруженных формирований Российской Федерации".

В МИД РФ была передана нота протеста. В Москве пока официально не комментировали выпад Киева, но ранее смысл ответов в подобных случаях сводился к тому, что Россия не собирается спрашивать у Украины разрешения на действия на своей территории. С ДНР и ЛНР же Киеву нужно разговаривать напрямую, а не жаловаться в Москву.