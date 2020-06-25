30 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

"Мы стараемся соблюдать все требования". В Свердловской области начали открываться фитнес-центры

На Среднем Урале стартовало постепенное открытие фитнес-центров. При этом спортзалы должны адаптироваться к эпидемиологической обстановке в регионе и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области.

Так, многие из спортзалов уже возобновили свою деятельность, установили аппараты для термометрии и ввели обязательный масочный режим, регулярную дезинфекцию, должно соблюдаться и правило социальной дистанции.

"Мы максимально стараемся соблюдать все требования Роспотребнадзора. У нас закуплены санитайзеры, маски. У нас установлен уникальный аппарат внизу: он измеряет температуру клиента, на основании чего мы можем сказать о его здоровье, а также обрабатывает руки. Клиент находится в маске и может проходить заниматься", - рассказала заместитель директора по сервису одного из залов Екатерина Панкова.

Часть тренажеров закрыта для обеспечения дистанции между посетителями, все упражнения тренер объясняет на словах. Бесконтактными являются и обработка рук антисептиком и термометрия.

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"Мы стараемся соблюдать все требования". В Свердловской области начали открываться фитнес-центры

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Теги: фитнес-центры, корнавирус, открытие



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