30 Сентября 2020
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флаг Сербии, Сербия, Белград (2019) | Фото: Накануне.RU

Сербский министр обвинил бандеровцев в фальсификации истории

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович заявил, что бандеровцы пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны, так как сами были союзниками нацистов. Об этом сообщает телекомпания RTV.
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Сербский министр подчеркнул, что Сербия никогда не примет позорных попыток переписать историю: выставлять сербов и русских как агрессоров, а нацистских преступников - как жертв.

К бандеровцам он присовокупил хорватских усташей и албанских баллистов.

Посольство Украины в Сербии заявило, что это вмешательство в украинские дела и издевательство над памятью тех, кто погиб на Украине во время войны. При этом министр как раз защищал их память от посягательств бандеровцев и нынешних украинских властей.

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Сербский министр обвинил бандеровцев в фальсификации истории

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Теги: Сербия, Украина, бандеровцы



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