Сербский министр обвинил бандеровцев в фальсификации истории

Министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович заявил, что бандеровцы пытаются фальсифицировать историю Второй мировой войны, так как сами были союзниками нацистов. Об этом сообщает телекомпания RTV.

Сербский министр подчеркнул, что Сербия никогда не примет позорных попыток переписать историю: выставлять сербов и русских как агрессоров, а нацистских преступников - как жертв.

К бандеровцам он присовокупил хорватских усташей и албанских баллистов.

Посольство Украины в Сербии заявило, что это вмешательство в украинские дела и издевательство над памятью тех, кто погиб на Украине во время войны. При этом министр как раз защищал их память от посягательств бандеровцев и нынешних украинских властей.

