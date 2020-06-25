"Критиковать нужно, а сталкивать людей с ОМОНом - это преступление!" Колесников - про обращение на него в полицию

Общественники, выступающие против реконструкции парка имени XXII партсъезда в Екатеринбурге, обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности по статье 128.1 УК РФ "Клевета" депутата ЕГД Александра Колесникова. Заявление подано экс- депутатом ЕГД Эдуардом Мансуровым.

Ранее председатель комиссии по городскому хозяйству Колесников произнес на заседании следующую фразу:

"Я категорически против, чтобы товарищ Высокинский тратил свое время на встречу с бунтовщиками. Это бунт, это не сквер жителей, это не их территория. Продолжайте работу, товарищ мэр, никаких переговоров с террористами!"

Сегодня стало известно, что общественники подали заявление в МВД и СК.

"Общественные террористы", выступающие против застройки парка XXII Партсъезда, написали заявление в УМВД на депутата Колесникова по факту совершения им деяний, предусмотренных статьей 128.1 УК РФ (Клевета). Если что и провоцирует дополнительное недовольство людей - так это словесное недержание таких как этот Колесников. Заявление также подано в Следственный комитет", - написал Мансуров.

В беседе с журналистом Накануне.RU депутат Колесников прокомментировал обращение активистов.

"Те люди, которым было адресовано слово "террористы", прекрасно все поняли, а теперь заводят рака за камень. Мансурова я не знаю. Никогда не видел его и не общался с ним. Конкретно жителей я не называл террористами. Жителей вводят в заблуждение отдельные личности. Если вы смотрели выступление мое на думе, то вы поняли, к кому я обращался, и кому все это было сказано. Все это я говорил мэру и депутатам. Они все поняли. А Мансурову нужно, наверное, подойти ко мне и познакомиться для начала, если он воспринял все это на свой счет. Хотя у нас свободная страна и можно писать заявления. Могу, кстати, ручку подарить. Не надо вводить жителей в заблуждение. Бунтовать нельзя, а вот критиковать нужно! Делать это конструктивно и с пользой. А вот бросать людей под танки и ОМОН, провоцировать их - это преступление!" - отметил народный избранник.

Также Колесников поделился своей позицией и касательно конфликта вокруг парка.

"Насчет проекта реконструкции парка все процедуры были пройдены. Что еще надо? В самом парке будут вырублены 14 деревьев и посажены 97, еще 1007 кустов. Также в проекте парка предусмотрена не только площадка для йогов, но и площадка для жителей разных возрастов. Экономить бюджет нужно и не устанавливать в парке 22 партсъезда так много фонарей? Кстати, на реконструкцию парка выделили федеральные средства конкретно под эту программу мэрии. Вы сейчас чего добиваетесь? Чтобы федералы нам не выделяли ничего на экологию? Что касается всех этих собраний насчет парка, то там люди зарабатывают политический капитал. Мэра, опять же, обвинили не по делу. Все процедуры соблюдены. Надо делать. Вот посмотрите на сквер имени Константина Бабыкина возле Управления дороги, который был отремонтирован. Я писал раньше, что там насильники. Так там сейчас все хорошо и люди с удовольствием отдыхают", - сказал Колесников.

"Константин Киселев и Андрей Пирожков там же (среди участников протеста, - прим.)? В том же сквере на драме были местные жители? Нет, их там не было! В ту же рабочую группу вошли Киселев, Анна Балтина, Алексей Беззуб", - заключил собеседник нашего агентства.