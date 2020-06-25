Лукашенко собирается пожаловаться Путину на "фейки" из российских telegram-каналов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается в ближайшее время встретиться с российским коллегой.

Глава государства выразил недовольство "жуткими фейками" про его семью, которые забрасываются, по мнению Лукашенко, из России.

"Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", - цитирует Лукашенко "БелТА".

Высказался Лукашенко и о конкурентах по президентской кампании. "Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Александр Лукашенко.

Между тем, в Кремле опровергли причастность России к политическим процессам в соседнем государстве. "Белоруссия не представила аргументов вмешательства в процесс выборов, это заставляет задуматься об обвинениях Минска в адрес Москвы", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Что до встречи Путина и Лукашенко, то это может произойти уже 30 июня – в этот день российский лидер будет открывать Ржевский мемориал. "Президенты имели возможность в кулуарах кратко пообщаться [24 июня]. Они продолжат диалог. Они общаются часто и содержательно. Приглашение Лукашенко на открытие Ржевского мемориала прорабатывается", - заявил Песков журналистам.