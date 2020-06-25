30 Сентября 2020
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Парад Победы 24.06.20 в Москве. (2020) | Фото: телеканал 360

СМИ: У солдата, разбившего стекло машины ФСО перед парадом в Москве, был нервный срыв

В отношении солдата-срочника, разбившего стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы, не стали возбуждать уголовное дело.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, предварительно, у военнослужащего произошел нервный срыв, его отправили к психиатрам.

Как сообщалось, 24 июня военнослужащий автоматом разбил стекла машины ФСО. Перед этим солдата-срочника в последний момент перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре.

"Комсомольская правда" пишет, что за полчаса до начала парада между бойцом и его сослуживцем произошла ссора, дело чуть не дошло до драки, после чего солдата и решили заменить запасным бойцом. По какой причине началась перепалка, неизвестно.

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СМИ: У солдата, разбившего стекло машины ФСО перед парадом в Москве, был нервный срыв

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Теги: солдат, парад победы, машина фсо



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Развитие сюжета:

Ранее 30.06.2020 20:35 Мск Военного, который разнес машину ФСО во время парада, положили под наблюдение психиатров
Ранее 26.06.2020 09:12 Мск Нападение срочника на машину ФСО перед парадом Победы в Москве попало на видео

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Ранее 25.06.2020 07:52 Мск Солдат-срочник разбил стекла машины ФСО перед началом парада на Красной площади

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