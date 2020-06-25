СМИ: У солдата, разбившего стекло машины ФСО перед парадом в Москве, был нервный срыв

В отношении солдата-срочника, разбившего стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы, не стали возбуждать уголовное дело.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, предварительно, у военнослужащего произошел нервный срыв, его отправили к психиатрам.

Как сообщалось, 24 июня военнослужащий автоматом разбил стекла машины ФСО. Перед этим солдата-срочника в последний момент перевели в резерв и он не смог участвовать в торжественном смотре.

"Комсомольская правда" пишет, что за полчаса до начала парада между бойцом и его сослуживцем произошла ссора, дело чуть не дошло до драки, после чего солдата и решили заменить запасным бойцом. По какой причине началась перепалка, неизвестно.