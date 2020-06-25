Оперштаб подтвердил информацию о заполненности муниципальных больниц Екатеринбурга COVID-больными

Оперативный штаб Свердловской области опроверг информацию о том, что в регионе не хватает коечных мест для больных коронавирусом. По информации штаба, ситуация с загруженностью медицинских учреждений на данный момент не вызывает серьезных опасений медицинского сообщества, однако муниципальные больницы в Екатеринбурге действительно заполонены. Но в уральской столице может быть развернут дополнительный коечный фонд, в том числе и в одном из подразделений ЦГБ №3 и других муниципальных больниц.

"Действительно, несмотря на фиксируемое снижение числа заболевших COVID-19, муниципальные больницы в настоящее время остаются заполненными — ранее заболевшие пациенты продолжают получать там лечение. При этом говорить об их абсолютной загрузке нельзя. Ежедневно пациенты выписываются и госпитализируются новые больные COVID-19, пневмониями, средними и тяжелыми формами ОРВИ. Только в Екатеринбурге в сутки выписываются в среднем 50-100 человек, лежавших в стационарах или лечившихся амбулаторно. В отдельные дни этот показатель бывает вдвое больше", - сообщает оперштаб Накануне.RU.

Более того, в составе отделений, которые перепрофилированы на период пандемии, числятся не только муниципальные больницы, но и психиатрическая больница, наркологическая больница, госпиталь ветеранов войн, ОДКБ, НИИ ОММ. Всего в регионе перепрофилировано 6 тыс. 88 коек на период эпидемии и при необходимости жителей уральской столицы, больных коронавирусом, могут принять больницы в Сысерти, Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме, где для лечения инфекционных болезней есть всё необходимое.

При этом, в Свердловской области сформирована сеть изоляторов, которая и помогает снизить нагрузку на городскую систему здравоохранения. Согласно действующим в регионе правилам, в изоляторы из стационаров могут быть направлены пациенты без клинических проявлений болезни, где они и будут дожидаться двух отрицательных тестов на COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день на Среднем Урале зафиксировано 11 тыс. 684 случая заражения коронавирусом. При этом 6 тыс. 496 из них уже излечились от COVID-19.