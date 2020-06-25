Высокинский проголосовал по поправкам и принял участие в розыгрыше

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сегодня он пришел на участок, расположенный в школе №69, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На входе главе города измерили температуру. Он обработал руки антисептиком, после чего попытался надеть одноразовые перчатки. Из-за того, что антисептик не высох, сделать это сразу и без посторонней помощи не вышло.

"Давайте я вам помогу, - сказала работник участка. - Пальцы элегантные у вас".

Во время регистрации на участке градоначальник возмутился небольшой высотой парты, на которой лежали бумаги, где он расписывался. Другие были "обычного" уровня. Как оказалось, высокому мэру досталась парта из начальной школы. Руководитель столицы Урала высказал своё недовольство одному из сотрудников учреждения. Затем он подошёл к урне и опустил бюллетень.

После голосования мэр вышел к журналистам и поделился впечатлениями от участия в голосовании.

"Высказался "за". В Конституции будут прописаны очень важные вещи. Например, о семье, территориальной целостности России. Такие вещи могут быть одним очевидны, а другим - нет. А так они появятся в Основном законе страны", - сказал Высокинский.

Также он отметил, что принял участие в розыгрыше, призы в котором - квартира в Академическом, семь машин "Фольксваген Поло", велосипеды и электросамокаты.

"Если выиграю квартиру или машину, отдам её многодетной семье. Если самокат или велосипед, то он достанется молодёжи", - сказал мэр.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.