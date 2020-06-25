Открытие кинотеатров и показ новых фильмов ожидается с 15 июля

Открытие кинотеатров в России ожидается с середины июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.

Также с 15 июля начнется показ новых фильмов. "Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей", - цитирует Любимову "Интерфакс".

Ранее в правительстве уже говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля.

Театры и концертные залы будут открыты на последнем этапе – осенью. В учреждениях планируется индивидуальная рассадка, сидеть вместе смогут пары и семьи, пообещала ранее Любимова.