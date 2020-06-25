30 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
рост инвестиций, инвестиции, график, деньги (2016) | Фото:time56.ru

Сургутский район снова первый в инвестиционном рейтинге среди муниципалитетов Югры

Итоги регионального инвестиционного рейтинга по муниципалитетам Югры за 2019 год подтверждают, что Сургутский район остается лидером в этой сфере, передает корреспондент Накануне.RU. Район вновь набрал максимальное количество баллов.

(2020)|Фото: admhmao.ru

Более того, муниципалитет увеличил свой лидерский отрыв на этот раз. Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис отмечает: «Проведенная департаментом экономического развития в конце прошлого года контрольная закупка подтвердила эффективность мер по улучшению инвестиционного климата в Сургутском районе. Депэкономики Югры рекомендует главам муниципальных образований автономного округа внимательно изучить опыт Сургутского района по формированию и организации деятельности структурного подразделения, ответственного за работу с инвесторами».

показатели развития предпринимательства ХМАО(2020)|Фото: администрация Сургутского района

инвестиционная политика ХМАО(2020)|Фото: администрация Сургутского района

«Глава Сургутского района является председателем муниципального инвестсовета и проектного комитета. Андрей Трубецкой держит на личном контроле инвестпроекты, реализуемые в Сургутском районе в связи с чем скорость принятия решений максимально высокая», – сообщила Накануне.RU Елена Мельникова начальник управления инвестиционной политики районной администрации.

На региональном инвестсовете Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Милькис также отметил, что важную роль в создании благоприятного инвестклимата играет личная позиция главы района Андрея Трубецкого.

Напомним, ежегодно правительство Югры составляет рейтинг муниципалитетов, который даёт объективную оценку ситуации в области инвестполитики, в том числе, и губернатору округа. Оценка идет по нескольким показателям на основе методологии разработанной рейтинговым комитетом Югры. А именно: объём привлечённых инвестиций, эффективность организационных механизмов, развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, энергетики и развитие конкурентной среды. И вот четвертый год подряд Сургутский район в лидерах этого рейтинга, сообщили Накануне.RU в отделе информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района.

Особенно заметный вклад в лидерские позиции Сургутского района внесли достигнутые показатели по обеспечению условий благоприятного инвестклимата и содействию развитию конкуренции, цифры ростм малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций.

инвестиции, графика, югра, сургутский район(2020)|Фото: Отдел информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поясняет: «В 2015 году в администрации района создано структурное подразделение по работе с инвесторами. В него были переданы полномочия по поддержке МСП и проектной деятельности. Численность работников администрации при этом мы не наращивали. Создали подразделение за счёт оптимизации внутренних ресурсов. Теперь управление работает с инвесторами по принципу «одного окна», контролирует решения любых вопросов инвесторов и максимально снимает административные барьеры. Для управления установлены показатели эффективности деятельности (41 KPI)».

андрей трубецкой, сургутский район(2020)|Фото: Отдел информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района

Напомним, что буквально на днях в муниципалитете прошла онлайн-защита бизнес- проектов на гранты районной администрации. Завтра станут известны окончательные итоги, но уже можно отметить как разнообразие сфер экономики, в которых намерены реализовать свои идеи с помощью власти жители Сургутского района, так и то, что проекты представлены от разных поселений.

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Сургутский район снова первый в инвестиционном рейтинге среди муниципалитетов Югры

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Теги: андрей трубецкой, сургутский район,



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