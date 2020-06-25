30 Сентября 2020
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Политика В России Москва
УИК-багажник во Владивостоке на голосовании по поправкам в Конституцию. (2020) | Фото: facebook.com/KirirllBatanov|Кирилл Батанов

Мосгоризбирком пригрозил ТИКам уголовной ответственностью за двойное голосование

Появившиеся в сети сообщения о случаях двойного голосования в Москве – дистанционно и классическим способом на участке – заставили Мосгоризбирком обратиться к главам территориальных избирательных комиссий (ТИК) с письмом, в котором за выдачу бюллетеней таким избирателям грозят уголовной и административной ответственностью. И такую острую реакцию вызвали всего лишь два (по словам главы городской избирательной комиссии) случая.

О первом случае Мосгоризбирком сообщил сам – буквально через пару часов после начала электронного голосования. Избиратель проголосовал по поправкам в Конституцию дважды. Урну с его бюллетенем опечатали, инцидент назвали ошибкой члена избиркома.

Чуть позже, когда явка по электронному голосованию (всего, напомним, зарегистрировалось около 1,5 млн человек) достигла 10%, тележурналист Павел Лобков сообщил, что тоже смог проголосовать дважды. "Утром 25 июня Лобков пришел на избирательный участок №141, который расположен в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева. Там ему выдали бюллетень для голосования. За неделю до плебисцита он зарегистрировался на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании. Через час после очного голосования ведущему Дождя удалось проголосовать по интернету", - утверждает телеканал "Дождь".

"На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе. По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. Голоса граждан все-таки будут учтены, но только один раз", - заявил ТАСС председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на участке по месту жительства только 1 июля и только после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного голосования", - говорится в письме секретаря Мосгоризбиркома.

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Мосгоризбирком пригрозил ТИКам уголовной ответственностью за двойное голосование

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Теги: мосгоризбирком, дистанционное голосование, поправки в конституцию



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