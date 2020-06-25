30 Сентября 2020
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Юрий Бавин (2020) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

Автор победного гола в Кубке за "Урал": "Если ради футбола нужно ходить в скафандре, то я готов"

Полузащитник екатеринбургского ФК "Урал" Юрий Бавин ответил на вопросы журналиста Накануне.RU после выхода команды в полуфинал Кубка России. Вчера "шмели" на выезде уверенно выбили из турнира ярославский ФК "Шинник". Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу екатеринбуржцев. Один из голов на счету Бавина.

"Мне показалось, что я не много шел вперед. Можно было бы и еще идти в атаку, и наглее. Но тренер скажет, где нужно было остаться и не поддаваться эмоциям", - сказал воспитанник московского ЦСКА.

Бавин при этом прокомментировал изменение своей позиции на поле в игре против "Шинника". 26-летний полузащитник в ходе матча действовал на позиции нападающего вместо привычной для себя позиции опорника.

"Это была тренерская установка. Создавать моменты и остроту. Где-то, может быть, не всегда получалось, но рад, что все это принесло плоды. Ни в коем случае без болельщиков нам не легче играть. Зрители - это всегда двенадцатый игрок. Матчи без зрителей похожи на товарищеские встречи, как на сборах, когда ты под нагрузками. Но сейчас такая эпидемиологическая обстановка, что выбирать не приходится", - отметил хавбек.

Также футболист поделился впечатлениями от того, что сейчас вынужден обрабатывать руки антисептиком, ходить в масках и постоянно сдавать тесты на COVID-19.

"Это вопрос здоровья. Я буду выполнять все, что скажут, лишь бы выходить и играть в футбол. Если скажут, что нужно ради футбола ходить в скафандре, то буду ходить в скафандре", - заключил Бавин.

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Автор победного гола в Кубке за "Урал": "Если ради футбола нужно ходить в скафандре, то я готов"

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Теги: Юрий Бавин, ФК Урал, ФК Шинник, Кубок России



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Ранее 24.06.2020 18:58 Мск Победа на классе: ФК "Урал" вышел в полуфинал Кубка России

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