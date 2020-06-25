30 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
коронавирус, врач, ребенок-пациент (2020) | Фото: Управление здравоохранения Екатеринбурга

Не все госпитализированные пациенты с коронавирусом в Свердловской области смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

Свердловские пациенты, госпитализированные с диагнозом COVID-19, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию только при условии, если сотрудник медучреждения, в котором наблюдается пациент, является членом избирательной комиссии. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

"У нас имеются рекомендации и Роспотребнадзора и минздрава Свердловской области. Там, где члены комиссии являются одновременно работниками медицинского учреждения, вопрос будет решен таким образом: они смогут зайти к больным и дать им возможность проголосовать. Большая проблема там, где у нас нет членов комиссии. Туда мы не пойдём, поскольку жизнь и здоровье наших граждан гораздо важнее", - сообщил Владимир Русинов.

По этой же причине членов избирательной комиссии, работающих в медучреждениях, не будут заставлять идти в "красную зону", если те того не захотят. Что же касается тех, кто из-за эпидемиологической обстановки находится на домашнем карантине, то к ним комиссия придет домой, где избиратель сможет проголосовать бесконтактным способом.

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Не все госпитализированные пациенты с коронавирусом в Свердловской области смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

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Теги: Конституция, поправки, голосования, коронавирус



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