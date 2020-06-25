30 Сентября 2020
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбой произошел в работе сайта для электронного голосования по поправкам в Конституцию

Сбой произошел в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили пользователи в первые часы голосования.

В Центральной избирательной комиссии объяснили сбой пиком нагрузки. Как заявил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин, жители Москвы и Нижегородской области "сразу пошли голосовать".

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию доступно для жителей Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня на специально созданном портале. 19 июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила , что подано около 2,5 млн заявок. В ЦИК выражали надежду, что в ближайшие дни количество заявок сильно вырастет, поскольку заявятся на голосование дачники.

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Сбой произошел в работе сайта для электронного голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: голосование, конституция, сайт для электронного голосования



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