Сбой произошел в работе сайта для электронного голосования по поправкам в Конституцию

Сбой произошел в работе сайта для дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили пользователи в первые часы голосования.

В Центральной избирательной комиссии объяснили сбой пиком нагрузки. Как заявил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин, жители Москвы и Нижегородской области "сразу пошли голосовать".

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию доступно для жителей Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня на специально созданном портале. 19 июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила , что подано около 2,5 млн заявок. В ЦИК выражали надежду, что в ближайшие дни количество заявок сильно вырастет, поскольку заявятся на голосование дачники.