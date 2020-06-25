Избирательную комиссию в Алапаевском районе полностью заменили из-за обнаруженного коронавируса у главы избиркома

Избирательная комиссия в Алапаевском районе была полностью заменена в связи с обнаружением у главы территориального избиркома коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. По его словам, решение заменить всех членов комиссии было продиктовано риском распространения коронавирусной инфекции на избирательных участках, так как все они контактировали с зараженным.

"Да, была ситуация в том районе, но мы заменили всех членов комиссии. Сейчас новая комиссия работает. Может быть, мы и перестарались, но дело в том, что все члены комиссии контактировали с председателем, хоть и малое время. Мы постарались избежать различных трактовок этой ситуации и переговорили с членами комиссии, сформировали новый состав и полностью обработали помещение", - сообщил Владимир Русинов.

Также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на избирательных участках Свердловской области идет регулярная дезинфекция всех поверхностей и помещения в целом. Каждому избирателю вручается одноразовая медицинская маска. Каждому голосующему на дому также будет выдаваться пакет с маской, перчаткой, салфеткой и отдельной ручкой.