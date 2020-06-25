30 Сентября 2020
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маска, общественный транспорт (2020) | Фото: cheladmin.ru

Чтобы никто не остался "беззащитным". В Екатеринбурге проверяют ношение масок в общественном транспорте

В Екатеринбурге продолжаются рейды, направленные на соблюдение масочного режима в общественном транспорте в условиях распространения коронавирусной инфекции. В четверг, 25 июня, по поручению мэра Александра Высокинского сотрудники Муниципальной транспортной инспекции (МТИ) провели проверки на ряде остановок.

Так, на остановке "Площадь 1905 года" они проверили автобус маршрута № 19 ЕМУП "Гортран", где все пассажиры находились в санитарных масках. Внутри салона висели предупреждающие объявления с информацией об обязательности таких средств индивидуальной защиты, которыми также экипированы водитель и кондуктор.

А вот в автобусе маршрута № 019, принадлежащего компании "УралТрейд", инспекторы, ещё до входа в салон транспортного средства, обнаружили нескольких нарушителей. Кто-то из пассажиров тут же вынимал из кармана защитное средство и водружал его на своё лицо, а кто-то так оставался "беззащитным". Со всеми ними проведена профилактическая беседа.

Муниципальная транспортная инспекция(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, главная цель мероприятий – обеспечение безопасности пассажиров и работающих на линии водителей и кондукторов от возможного заражения коронавирусной инфекцией. Ежедневно сотрудники МТИ выявляют без масок порядка 20-40 пассажиров и около 7-8 водителей автобусов. Штрафовать нарушителей они не уполномочены, поэтому ограничиваются беседами, после которых люди сразу надевают маску.

Ранее глава города Александр Высокинский призвал граждан к сознательности и ответственности.

"Скорейшее снятие ограничений зависит от каждого из нас, не хватает небольшого совместного усилия, – отмечал он. – В данной ситуации всем необходимо соблюдать меры предосторожности. С точки зрения внутреннего самосознания, ношение маски – проявление уважения к ближнему. Когда я в маске, то желаю добра всем, кто рядом".

Александр Высокинский(2020)|Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

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Чтобы никто не остался "беззащитным". В Екатеринбурге проверяют ношение масок в общественном транспорте

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Теги: масочный режим, коронавирусная инфекция



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