На Вологодчине отремонтируют наиболее разрушенные участки трассы А-215

Наиболее разрушенные участки федеральной трассы А-215, проходящей через Вологодскую область, будут отремонтированы уже в этом году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, об этом заявил губернатор Олег Кувшинников в рамках рабочего визита в Вытегорский район.

Напомним, в апреле прошлого года автомобильная дорога, соединяющая Санкт-Петербург и Архангельск через город Вытегру, была передана в федеральную собственность. Она стала частью новой федеральной трассы Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок, также известной как "Звездный маршрут". Его протяженность в границах Вологодской области составляет чуть более 100 км, из которых некоторая часть не имеет даже асфальтового покрытия.

"Пока не начались основные работы, из федерального бюджета выделены дополнительные средства по статье "содержание". Это 42 млн руб., за счет которых планируется привести в порядок наиболее разрушенные участки в населенных пунктах Мегра и Ошта общей протяженностью почти 5 км, а также наиболее критичные участки на гравийной дороге между Кедрой и Мегрой", - доложил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.

Параллельно ведется разработка ПСД на ремонт 44-километровой дороги от Ошты до Вытегры. Объем инвестиций составляет более 4 млрд руб.

Как добавил главный инженер ФКУ Упрдор "Холмогоры" Павел Кудряшов, при благоприятных условиях в декабре 2020 года документация должна получить положительное заключение главгосэкспертизы и утверждение "Росавтодором". После этого начнутся процедуры по определению подрядчика.

"Мы можем сказать, что в ближайшие два года дорога от границы с Ленинградской областью до Вытегры будет приведена в порядок, и скорость движения на этом участке будет не 30 км/ч, как сегодня, а полноценные 90 км/ч. Затем начнутся масштабные работы от Вытегры уже в сторону Архангельска. Это новая федеральная трасса и на некоторых участках она пока существует только на бумаге. Отдельные участки еще предстоит построить фактически с нуля, но мы можем констатировать, что "лед тронулся". Мы договорились об устойчивом финансировании производства работ по всей длине этого объекта. И в скором времени жители Вытегорского района получат современную трассу, по которой можно будет быстро и безопасно добраться до Санкт-Петербурга. Желаю дорожным строителям успехов. Объем работ предстоит просто колоссальный", - констатировал губернатор.

Глава региона также напомнил, что накануне во время обращения к нации президент Владимир Путин заявил о дополнительном выделении регионам 100 млрд руб. на дорожную деятельность. По словам главы государства, в первую очередь федеральные средства получат те субъекты, которые ведут работы быстро и качественно, сдавая дорожную инфраструктуру опережающими темпами.