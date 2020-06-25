30 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Голосование по Конституции (2020) | Фото: t.me/tzon2020

На избирательных участках Екатеринбурга и Нижнего Тагила организовано видеонаблюдение

Общественная палата Свердловской области совместно с Избирательной комиссией региона организовала видеосъемку на избирательных участках Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

"У наших партнеров в Общественной палате Свердловской области есть возможность применения видеосъемки при голосовании по поправкам Конституции. Мы с ними договорились, что видеосъемка будет проводиться в двух городах - Екатеринбург и Тагил. Это самые большие города по количеству избирательных участков: 155 в Тагиле и 555 в Екатеринбурге, плюс несколько временных. Однако видеосъемка будет вестись только на избирательных участках, на дворовых площадках их не будет", - рассказал Владимир Русинов.

О том, где житель Екатеринбурга может проголосовать по поправкам в Конституцию России, можно посмотреть на сайте администрации города или на сайте территориальной участковой комиссии. Во избежание повторного голосования одним избирателем на разных участках, проголосовать можно исключительно на своем участке, где и сверяется список всех голосующих.

Владимир Русинов(2018)|Фото: adm-tavda.ru

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На избирательных участках Екатеринбурга и Нижнего Тагила организовано видеонаблюдение

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Теги: Конституция, поправки, голосования, видеонаблюдение



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