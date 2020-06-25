В Москве избиратель проголосовал дважды – дистанционно и "классически"

Несмотря на то, что ЦИК и Мосгорзибирком громко заверяли в невозможности двойного голосования – дистанционного и "классического", уже в первые часы голосования по поправкам в Конституцию был зафиксирован такой случай в столице.

"На одном из избирательных участков в Москве в первый день голосования 25 июня участнику голосования, исключенному из списка в связи с подачей заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, член УИК ошибочно выдал бюллетень. Ящик для голосования с бюллетенем данного гражданина опечатан, бюллетень будет признан недействительным. На само дистанционное электронное голосование этот инцидент не повлияет, данный гражданин сможет воспользоваться своим правом на голосование посредством ДЭГ", - сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии.