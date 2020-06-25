Глава комитета соцполитики Рады призвала стерилизовать людей, получающих соцпомощь

Глава комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова призвала стерилизовать людей, которые получают от государства материальную помощь. Об этом она заявила в конце мая, но видео стало широко известно только на днях.

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Свое человеконенавистническое заявление Третьякова сделала в рамках обсуждения перспектив рынка труда и трудовой реформы, организованной Киевской школой экономики. Как всегда в таких случаях, она привела пример соседки-алкоголички. Однако выводы, которые она сделала, выходят далеко за пределы случаев алкоголизма и, по большому счету, запущены как идея ускоренного уничтожения "лишнего" населения Украины и других стран.

Третьякова является депутатом Рады от "Слуги народа". Ранее возглавляла общественный совет при Пенсионном фонде Украины и была его членом правления. Занимала пост гендиректора Украинской федерации страхования. На момент избрания руководила общественной организацией "Институт гражданских свобод", поддерживаемой посольством США и финансируемой западными организациями, в том числе известным USAID.

Она заявила, что у людей, получающих соцпомощь, рождаются дети "низкого качества", так как они якобы и рожают ради этой помощи. Третьякова привела в пример Великобританию и Сингапур, которые сурово борются с безработцией, вплоть до стерилизации.

"У них даже когда-то был лорд, заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. [Экc-премьер Сингапура] Ли Кван Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - восторгаласьТретьякова.

По ее словам, все, кто не работают, "не могут относить себя к достойной жизни".

Напомним, что на Украине демографическая катастрофа происходит еще более быстро, чем в России. На этом фоне слова Третьяковой выглядят вполне сознательной позицией ускоренного уничтожения населения страны.

Комиссия Федерации профсоюзов Украины потребовала отставки Третьяковой с должности главы комитета Рады, отправив соответствующее письмо спикеру парламента Дмитрию Разумкову, в котором выразила возмущение антисоциальной и антигуманной позицией председателя комитета Рады по вопросам социальной (!) политики.

"Мы думали, что вы немного другое под "концом эпохи бедности" имели в виду", - написал журналист Юрий Ткачев, намекая на предвыборный лозунг Владимира Зеленского.

"Эту безумную людоедку преподносили в качестве прогрессивной либералки, едва ли не феминистки, которая сделает, как в Европе. По-моему, у нее получается", - написал журналист Андрей Манчук.

Телеведущий Максим Назаров отметил, что Третьякова также заседает в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу.

"Дети Донбасса тоже "некачественные" вырастут? А нуждающиеся, которых без крова и других материальных благ оставила война, тоже стерилизовать?" - написал он.

Телеведущий Тарас Березовец заявил, что это ничем не отличается от идеологии нацизма.

Напомним, в 2017 году тогдашний министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят половину заработка на питание, потому что слишком много едят, а нужно есть меньше.