30 Сентября 2020
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сочи (2008) | Фото: Накануне.RU

В отелях Анапы заканчиваются места из-за ажиотажного спроса

На популярном среди российских туристов курорте почти закончились места. Туры в Анапу раскупают как "горячие пирожки", заявляют в Ассоциации туроператоров России.

На сайте АТОР сообщается, что в отелях намечается дефицит мест на вторую половину июля и август, чартеры заполнены на 100%.

Эксперты отмечают, что на курорте востребовано все - от мини-гостиниц до отелей высокой категории. При этом семейные номера и номера высокой категории расходятся быстрее.

В ассоциации одной из причин дефицита мест называют то, что открылись еще не все отели.

Ранее эксперты заявили, что из-за закрытых границ и сокращенного туристического сезона в этом году цены на отдых в России могут повыситься на треть. И это связано не только с желанием туротрасли отбить время простоя. Отечественные курорты просто не рассчитаны на такой поток, который смогут обеспечить в этом году россияне.

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В отелях Анапы заканчиваются места из-за ажиотажного спроса

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Теги: анапа, отели, курорт



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