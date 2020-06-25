В отелях Анапы заканчиваются места из-за ажиотажного спроса

На популярном среди российских туристов курорте почти закончились места. Туры в Анапу раскупают как "горячие пирожки", заявляют в Ассоциации туроператоров России.

На сайте АТОР сообщается, что в отелях намечается дефицит мест на вторую половину июля и август, чартеры заполнены на 100%.

Эксперты отмечают, что на курорте востребовано все - от мини-гостиниц до отелей высокой категории. При этом семейные номера и номера высокой категории расходятся быстрее.

В ассоциации одной из причин дефицита мест называют то, что открылись еще не все отели.

Ранее эксперты заявили, что из-за закрытых границ и сокращенного туристического сезона в этом году цены на отдых в России могут повыситься на треть. И это связано не только с желанием туротрасли отбить время простоя. Отечественные курорты просто не рассчитаны на такой поток, который смогут обеспечить в этом году россияне.