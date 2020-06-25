30 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Голосование по Конституции (2020) | Фото: t.me/tzon2020

Избирательная комиссия Свердловской области изменила график голосования по поправкам в Конституцию

График голосования по поправкам в Конституции в Свердловской области изменен. Теперь жители региона могут прийти на участок и проголосовать с 8.00 до 20.00 ежедневно до 1 июля включительно. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Ранее на зданиях избирательных участков висело объявление с графиком 16.00-21.00.

"Буквально два дня назад Центральная избирательная комиссия изменила график работы, в том числе и участковых избирательных комиссий. А буквально час назад мы также приняли соответствующее решение. Сейчас все комиссии у нас работают в соответствии с постановлением избирательной комиссии с 8.00 до 20.00", - сообщил Владимир Русинов.

Объявления с новым графиком развесят в ближайшее время.

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Избирательная комиссия Свердловской области изменила график голосования по поправкам в Конституцию

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Теги: Конституция, поправки, голосования, график работы



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