30 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2005) | Фото: www.alrosa.ru

"АЛРОСА" остановила работу рудника в Якутии из-за коронавируса

Работа рудника "Интернациональный", принадлежащего компании "АЛРОСА", приостановлена из-за нескольких случав коронавируса у сотрудников. Точное количество заразившихся пресс-служба предприятия не называет. На руднике продолжают работу только критически важные подразделения. Остановка будет продолжаться от 7 до 14 дней, передает "Интерфакс".

На предприятии отметили, что сотрудники рудника и подрядчиков получат оплату за это время согласно действующему трудовому законодательству.

Заболевшие направлены в больницу Мирного.

"Через неделю по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций будет рассмотрен вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса", - отмечает пресс-служба.

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"АЛРОСА" остановила работу рудника в Якутии из-за коронавируса

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Теги: алроса, рудник, якутия, мирный, заболевшие, коронавирус, вспышка



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