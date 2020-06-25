"АЛРОСА" остановила работу рудника в Якутии из-за коронавируса

Работа рудника "Интернациональный", принадлежащего компании "АЛРОСА", приостановлена из-за нескольких случав коронавируса у сотрудников. Точное количество заразившихся пресс-служба предприятия не называет. На руднике продолжают работу только критически важные подразделения. Остановка будет продолжаться от 7 до 14 дней, передает "Интерфакс".

На предприятии отметили, что сотрудники рудника и подрядчиков получат оплату за это время согласно действующему трудовому законодательству.

Заболевшие направлены в больницу Мирного.

"Через неделю по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций будет рассмотрен вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса", - отмечает пресс-служба.