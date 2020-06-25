30 Сентября 2020
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Жители посёлка Сибирская Долина перекрыли дорогу из-за проблем с водой (2020) | Фото: vk.com/barneos22, Диана Власова

Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу и требуют подачи воды в их поселок

Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом перекрыли Змеиногорский тракт – таким образом они протестовали из-за проблем с водоснабжением.

В мэрии города подтвердили, что в поселке такие проблемы действительно имеются. Там уточнили, что все дома в Сибирской Долине – частные, передает "Интерфакс".

В прокуратуре региона начали проверку информации. Согласно данным надзорного ведомства, жители жалуются на регулярные перебои водоснабжения, а также на то, что вода идет плохого качества.

В обращении жителей Сибирской Долины в группе Barnaul22 "ВКонтакте" говорится, что виноват бывший застройщик, нынешний директор водоснабжающей организации "ВодСнаб" Виталий Гуров. Представители поселка утверждают, будто он хочет единолично завладеть сетями, которые и так с большим трудом определили в бесхозяйственные. По их сведениям, Гуров владеет скважиной и башней, которые изначально были присоединены к продаваемым участкам.

"Теперь он этой скважиной шантажирует людей и подает воду с перебоями. Списывая это на несуществующие поломки, обвиняет людей. Люди не один год пишут жалобы в администрацию, прокуратуру. Получают только отписки и перенаправляют все в администрацию центрального района поселка Южного, которая его поддерживает и бездействует. Итог, во время пандемии, люди сидят без воды, без возможности помыть даже руки. Это больше 700 домов, около 3000 жителей", - заявляют жители.

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Жители пригорода Барнаула перекрыли трассу и требуют подачи воды в их поселок

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Теги: барнаул, сибирская долина, проблемы с водой



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Развитие сюжета:

Ранее 30.06.2020 09:21 Мск Прокуратура назвала незаконным ограничение подачи воды в поселке под Барнаулом, жители которого перекрывали трассу

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