В Югре снизился коэффициент распространения коронавируса

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 49 (до 2 тыс. 766), в Югре – на 319 (до 7 тыс. 542), на Ямале – на 156 (до 4 тыс. 553). В Югре больше всего новых заболевших – в Сургуте (108), Нефтеюганске (39), Нижневартовске (27). Коэффициент распространения инфекции – 1,17 (24 июня – 1,21). Количество умерших с начала пандемии – 38 – не изменилось.

"В Новом Уренгое умерла 60-летняя пациентка с коронавирусом. Поступила она с острой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью. Течение болезни усложнили хронические заболевания – сахарный диабет и гипертония. Пациентка провела 11 дней на поддержке аппарата ИВЛ, но состояние её ухудшалось. К сожалению, организм не справился с болезнью", - сказала глава ямальского окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 7 тыс. 113 пациентов.