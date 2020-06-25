В Свердловской области зафиксировано 192 новых случая заражения COVID-19 и три смерти от вируса

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Свердловской области зафиксировано 192 новых случая заражения COVID-19 и три смерти от вируса

На Среднем Урале за последние сутки лабораторно подтверждено 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 106 зараженных приходится на Екатеринбург, остальные являются жителями Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Ачитского, Артинского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Верхней Туры, Дегтярска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, всего в регионе зафиксировано 11 тыс. 684 случая заражения коронавирусом. 103 из 130 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. Из них 51 - на аппаратах ИВЛ. 666 находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также, за последние сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Выписано из медучреждений в связи с выздоровлением 246 свердловчан. Таким образом, уральские врачи вылечили 6 тыс. 496 пациентов, 82 - спасти не удалось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области зафиксировано 192 новых случая заражения COVID-19 и три смерти от вируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети