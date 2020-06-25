В Свердловской области зафиксировано 192 новых случая заражения COVID-19 и три смерти от вируса

На Среднем Урале за последние сутки лабораторно подтверждено 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 106 зараженных приходится на Екатеринбург, остальные являются жителями Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Ачитского, Артинского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Верхней Туры, Дегтярска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, всего в регионе зафиксировано 11 тыс. 684 случая заражения коронавирусом. 103 из 130 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. Из них 51 - на аппаратах ИВЛ. 666 находятся в состоянии средней степени тяжести.

Также, за последние сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Выписано из медучреждений в связи с выздоровлением 246 свердловчан. Таким образом, уральские врачи вылечили 6 тыс. 496 пациентов, 82 - спасти не удалось.