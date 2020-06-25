30 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В уральской столице стартовало голосование за присвоение Екатеринбургу почетного звания "Город трудовой доблести"

В Екатеринбурге стартует сбор подписей в поддержку предложения о присвоении уральской столице почётного звания РФ "Город трудовой доблести". Проголосовать с соблюдением всех мер безопасности, в условиях распространения коронавирусной инфекции, можно на избирательных участках или в размещённых на придомовой территории шатрах, установленных для голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, проголосовать за присвоение городу почетного звания можно с 25 июня по 1 июля включительно. Для подготовки заявки на право Екатеринбурга носить звание "Город трудовой доблести", власти уральской столицы проанализировали более 4 тыс. архивных документов, подтверждающих трудовой героизм жителей города в 1941-1945 годах.

"Архивные фонды хранят факты, когда дети трудились на заводах наравне со взрослыми, когда буквально из подручных средств переделывались станки для производства лекарств, когда за несколько месяцев с нуля создавались заводы-гиганты. Люди жертвовали всем на благо фронта и светлого будущего страны. Мы уверены, что заявка – это дело всего города", – подчеркнул глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, проголосовать как по поправкам, так и за присвоение Екатеринбургу почетного звания можно с соблюдением всех мер безопасности. Для этого в Свердловской области приобретено 10 млн единиц средств индивидуальной защиты и более 75 т. жидких дезинфицирующих средств. За счет средств федерального бюджета область закупила перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации использованных средств защиты и другие материалы. Средства защиты были распределены и по избирательным участкам Екатеринбурга.

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В уральской столице стартовало голосование за присвоение Екатеринбургу почетного звания "Город трудовой доблести"

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Теги: Город трудовой доблести, почетное звание, Екатеринбург, голосование



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