В Екатеринбурге голосование по Конституции стартовало во дворах домов

В Екатеринбурге началось голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, участки открылись в том числе во дворах домов.

Так, пункт для волеизъявления по адресу ул. Рассветная, 13 работает сегодня с десяти до часу дня, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выборы (на придомовом участке, - прим.) проходят только один день. Проголосовать здесь могут только люди, проживающие по нашему участку (несколько домов вблизи, - прим.). Человек приходит, ему измеряют температуру, выдают пакет с средствами индивидуальной защиты (это маска и перчатки) и ручкой", - рассказала Накануне.RU председатель участковой избирательной комиссии 1469 Татьяна.

Голосуют люди за специальной ширмой, которая располагается на столе.

На месте дежурит сотрудник правоохранительных органов.

Каждый участник может получить по желанию купон на участие в розыгрыше подарков.

А также - поддержать идею присвоения городу Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести".

"Нам удобно. Сегодня погода прекрасная, настроение прекрасное. Мы всегда голосуем в первый день за любое голосование: хоть выборы, хоть поправки", - рассказала местная жительница Антонина.

"Для меня придомовое голосование очень удобно, потому что я в выходные уеду в огород, - поделился пенсионер Николай. - Здесь минутное дело и свободен".

Добавим, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Всего в Свердловской области действуют 2 тыс. 532 избирательных участка.