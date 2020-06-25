30 Сентября 2020
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Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге голосование по Конституции стартовало во дворах домов

В Екатеринбурге началось голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, участки открылись в том числе во дворах домов.

Так, пункт для волеизъявления по адресу ул. Рассветная, 13 работает сегодня с десяти до часу дня, передает корреспондент Накануне.RU.

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

"Выборы (на придомовом участке, - прим.) проходят только один день. Проголосовать здесь могут только люди, проживающие по нашему участку (несколько домов вблизи, - прим.). Человек приходит, ему измеряют температуру, выдают пакет с средствами индивидуальной защиты (это маска и перчатки) и ручкой", - рассказала Накануне.RU председатель участковой избирательной комиссии 1469 Татьяна.

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Голосуют люди за специальной ширмой, которая располагается на столе.

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

На месте дежурит сотрудник правоохранительных органов.

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Каждый участник может получить по желанию купон на участие в розыгрыше подарков.

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

А также - поддержать идею присвоения городу Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести".

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

"Нам удобно. Сегодня погода прекрасная, настроение прекрасное. Мы всегда голосуем в первый день за любое голосование: хоть выборы, хоть поправки", - рассказала местная жительница Антонина.

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

"Для меня придомовое голосование очень удобно, потому что я в выходные уеду в огород, - поделился пенсионер Николай. - Здесь минутное дело и свободен".

Добавим, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Всего в Свердловской области действуют 2 тыс. 532 избирательных участка.

Придомовой участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге голосование по Конституции стартовало во дворах домов

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Теги: голосование, поправки в Конституцию РФ, придомовой участок



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