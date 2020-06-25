30 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Дмитрий Медведев голосует по поправкам в Конституцию. (2020) | Фото: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию – без маски и перчаток

Замглавы совета безопасности РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал в первый день недели, выделенной под голосование по поправкам в Конституцию (с 25 июня по 1 июля). Он пришел на участок 2759/2760 в одной из московских школ. Судя по кадрам, Медведев голосовал без перчаток и маски, а также не соблюдал социальное дистанцирование от члена избирательной комиссии, которая записала его данные и выдала бюллетень. Сама она, впрочем, была в перчатках и защитном щитке.

Выйдя с участка, Медведев высказал журналистам свое мнение по поводу поправок. "Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности, Государственной думы в формировании правительства будет гораздо более значительным. Причем это касается и собственно правительственного блока, и президентского блока. Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств", - цитирует Медведева РИА Новости.

Он также связал поправки и коронавирус: "Вещи, которые переводятся на конституционный уровень, стали исключительно важны в текущий период, когда ввиду пандемии коронавируса люди столкнулись и с безработицей, с проблемами, которые связаны с отсутствием дополнительной работы или основных доходов. Все это делает актуальным, чтобы такого рода положения были выведены на конституционный уровень".

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Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию – без маски и перчаток

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Теги: дмитрий медведев, голосование, поправки в конституцию



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