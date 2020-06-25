Губернатор Алтайского края ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в администрации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение самоизолироваться и перейти на удаленный режим работы, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что заболевшие сотрудники регулярно взаимодействуют с губернатором.

Как пишет Regnum, ранее чиновников алтайского правительства неоднократно видели в помещениях без масок. При этом в мае масочный режим в регионе был ужесточен.

24 июня сообщалось, что в Кулундинской ЦРБ Алтайского края зафиксирована "групповая заболеваемость" среди медперсонала. Работа терапии и хирургии в больнице приостановлена. В стационаре на лечении находятся четыре сотрудника больницы, остальные – на амбулаторном лечении.