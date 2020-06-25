Повторный анализ на коронавирус у президента Киргизии не выявил коронавируса

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вернулся в Бишкек из Москвы. По прибытию на родину глава государства и члены делегации сдали повторный тест на коронавирус. Результат президента был отрицательный. При этом Жээнбеков продолжает находиться на самоизоляции и работает в удаленном режиме, сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

Напомним, Жээнбеков в числе других глав государств, приглашенных Кремлем, прибыл в Москву 24 июня на парад Победы. Но тестирование по прилету выявило коронавирус у двух членов его делегации - заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. В связи с этим президент Киргизии принял решение не рисковать и не участвовать в мероприятиях вместе с другими главами государств.

Заболевшие из делегации тоже вернулись в Бишкек, у них болезнь проходит бессимптомно, они будут находиться в условиях домашней изоляции.