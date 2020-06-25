За последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6342 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.