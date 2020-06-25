В России выявлено 7113 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6342 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 885
Московская область - 467
Ханты-Мансийский АО - 319
Санкт-Петербург - 221
Нижегородская область - 217
Иркутская область - 209
Воронежская область - 196
Свердловская область - 192
Челябинская область - 174
Ямало-Ненецкий АО - 156
Красноярский край - 153
Республика Тыва - 140
Ростовская область - 124
Архангельская область - 117
Саратовская область - 110
Ульяновская область - 109
Новосибирская область - 102
Волгоградская область - 101
Приморский край - 84
Тульская область - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Ставропольский край - 79
Алтайский край - 78
Ивановская область - 77
Курская область - 74
Республика Дагестан - 73
Мурманская область - 72
Республика Саха (Якутия) - 72
Хабаровский край - 72
Кабардино-Балкарская Республика - 70
Пензенская область - 70
Белгородская область - 69
Брянская область - 69
Псковская область - 69
Республика Коми - 64
Новгородская область - 62
Чувашская Республика - 62
Оренбургская область - 62
Пермский край - 61
Краснодарский край - 59
Томская область - 59
Самарская область - 55
Забайкальский край - 55
Владимирская область - 53
Тверская область - 53
Республика Башкортостан - 53
Омская область - 52
Ленинградская область - 51
Республика Мордовия - 49
Тюменская область - 49
Республика Бурятия - 49
Липецкая область - 47
Тамбовская область - 46
Ярославская область - 45
Калужская область - 44
Смоленская область - 42
Камчатский край - 42
Рязанская область - 41
Республика Татарстан - 40
Кировская область - 40
Амурская область - 38
Орловская область - 37
Республика Марий Эл - 36
Республика Карелия - 35
Республика Адыгея - 35
Курганская область - 35
Республика Хакасия - 35
Сахалинская область - 35
Астраханская область - 32
Костромская область - 31
Республика Калмыкия - 30
Кемеровская область - 30
Республика Северная Осетия - 29
Республика Алтай - 28
Республика Ингушетия - 27
Магаданская область - 22
Вологодская область - 21
Удмуртская Республика - 20
Калининградская область - 17
Чеченская Республика - 9
Республика Крым - 8
Еврейская АО - 4