30 Сентября 2020
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Общество В России
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 7113 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6342 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

Москва - 885

Московская область - 467

Ханты-Мансийский АО - 319

Санкт-Петербург - 221

Нижегородская область - 217

Иркутская область - 209

Воронежская область - 196

Свердловская область - 192

Челябинская область - 174

Ямало-Ненецкий АО - 156

Красноярский край - 153

Республика Тыва - 140

Ростовская область - 124

Архангельская область - 117

Саратовская область - 110

Ульяновская область - 109

Новосибирская область - 102

Волгоградская область - 101

Приморский край - 84

Тульская область - 82

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Ставропольский край - 79

Алтайский край - 78

Ивановская область - 77

Курская область - 74

Республика Дагестан - 73

Мурманская область - 72

Республика Саха (Якутия) - 72

Хабаровский край - 72

Кабардино-Балкарская Республика - 70

Пензенская область - 70

Белгородская область - 69

Брянская область - 69

Псковская область - 69

Республика Коми - 64

Новгородская область - 62

Чувашская Республика - 62

Оренбургская область - 62

Пермский край - 61

Краснодарский край - 59

Томская область - 59

Самарская область - 55

Забайкальский край - 55

Владимирская область - 53

Тверская область - 53

Республика Башкортостан - 53

Омская область - 52

Ленинградская область - 51

Республика Мордовия - 49

Тюменская область - 49

Республика Бурятия - 49

Липецкая область - 47

Тамбовская область - 46

Ярославская область - 45

Калужская область - 44

Смоленская область - 42

Камчатский край - 42

Рязанская область - 41

Республика Татарстан - 40

Кировская область - 40

Амурская область - 38

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Республика Марий Эл - 36

Республика Карелия - 35

Республика Адыгея - 35

Курганская область - 35

Республика Хакасия - 35

Сахалинская область - 35

Астраханская область - 32

Костромская область - 31

Республика Калмыкия - 30

Кемеровская область - 30

Республика Северная Осетия - 29

Республика Алтай - 28

Республика Ингушетия - 27

Магаданская область - 22

Вологодская область - 21

Удмуртская Республика - 20

Калининградская область - 17

Чеченская Республика - 9

Республика Крым - 8

Еврейская АО - 4

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В России выявлено 7113 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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