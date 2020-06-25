На Южном Урале за сутки коронавирус выявили у 168 человек, четыре пациента скончались

В Челябинской области за сутки подтверждено 168 новых случаев COVID-19, четыре человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 6 тыс. 820 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 961 человек. За сутки были выписаны из больниц 153 человека, всего в регионе выздоровели 3 тыс. 684 пациента.

За прошедшие сутки умерло четыре человека. От COVID-19 скончались мужчина 68 лет и женщина 69 лет. У пациентки 72 лет был пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность, а у женщины 71 года был миелодиспластический синдром и гипертоническая болезнь. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием.