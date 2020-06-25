Адвокат: Ефремов готов усыновить несовершеннолетних родственников Захарова

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, хотел бы "максимально помочь" детям погибшего Сергея Захарова. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил адвокат Эльман Пашаев.

"Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю", - сказал юрист.

Расследование уголовного дела по факту резонансного ДТП завершится через две-три недели, сообщает Regnum. Пашаев уточнял, что на рассмотрение в суд дело может поступить уже в августе.

Ранее адвокат сообщил, что его подзащитному не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда о выплате компенсации. Напомним, СМИ сообщили, что Ефремов продает один из домов в Прибалтике, недалеко от Юрмалы, чтобы расплатиться за смертельное ДТП в центре Москвы.