Депутат Госдумы Дмитрий Ионин получил второй отрицательный результат теста на коронавирус

Депутат Государственной думы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин получил второй отрицательные тест на COVID-19. Сейчас депутат надеется на скорую выписку.

"Вчера мне сообщили, что второй тест на коронавирус показал отрицательный результат и сегодня, в принципе, уже должны закрыть больничный. Жду, когда мне позвонят, а на словах сказали, что могу свободно перемещаться и возвращаться к работе, да я и сам готов вернуться к нормальной жизни", - рассказал Дмитрий Ионин Накануне.RU.

По словам депутата, чувствует он себя отлично, особенно после трех недель нахождения в четырех стенах.

Напомним, что в начале июня врачи диагностировали у депутата одностороннюю пневмонию. Тест на коронавирус показал положительный результат, после чего Дмитрий Ионин проходил лечение амбулаторно.